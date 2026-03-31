«Систэм Электрик» дополнила ассортимент линейки SystemePLC SR и S172

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж новых моделей линейки интеллектуальных реле SystemePLC SR и программируемых логических контроллеров (ПЛК) SystemePLC S172.

К заказу теперь доступны следующие интеллектуальные реле SystemePLC SR2:

ZR2PP11P7 – 220 VAC; 28 точек ввода/вывода: 16 DI, 12 DO (реле);

ZR2PP11BD – 24 VDC; 28 точек ввода/вывода: 16 DI, 12 DO (реле).

Модели оснащены двумя сетями 1xRS485 Modbus RTU, 1xEthernet Modbus TCP, дисплеем и возможностью расширения (до 7 любых модулей S172). Они поддерживают USB Type-A карту памяти для загрузки приложений и прошивки устройства.

Линейка также пополнилась новыми модулями ввода/вывода S172:

SM172EDM2800 – дискретный модуль ввода/вывода; 24 VDC; 28 точек ввода/вывода (16 DI, 12 DO (реле));

SM172EMIO1000 – смешанный модуль ввода/вывода; 24 VDC; 10 точек ввода/вывода (4 DI, 2 DO (реле), 2 AI, 2 AO).

Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры предназначены для решения широкого ряда задач по автоматизации небольших систем управления и автоматического ввода резерва. Данные устройства обеспечивают сбор, обработку и передачу сигналов для выполнения функций управления и контроля в промышленности. Новые модули ввода/вывода подойдут для реализации более сложных задач с большим количеством сигналов.