«Систэм Электрик» и Грозненский ГНТУ расширяют сотрудничество: новое оборудование для подготовки энергетиков

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает развивать сотрудничество с Грозненским государственным нефтяным техническим университетом им. академика М.Д. Миллионщикова. «Систэм Электрик» направила вузу флагманское распределительное устройство среднего напряжения RME, которое будет использоваться для обучения студентов и повышения квалификации специалистов в области энергетики.

Оборудование передано в Лабораторию релейной защиты и автоматики НТЦ «Механотроника» (входит в группу компаний «Систэм Электрик») при Институте энергетики ГГНТУ. Лаборатория стала ключевой площадкой для подготовки инженеров, способных работать с передовыми технологиями. Она ориентирована на изучение дисциплин по релейной защите, автоматизации электросетей и проектированию распределительных систем с учетом потребностей электроэнергетической отрасли Северного Кавказа.

RME производятся на заводе «СЭЗЭМ» в тесном сотрудничестве с НТЦ «Механотроника» и заводом «Потенциал» (все три предприятия входят в состав группы компаний «Систэм Электрик»), а также с более чем 180 поставщиками из российских регионов. Распределительное устройство RME широко применяется в российских электросетях 6, 10 и 20 кВ, по всей стране уже работают более 100 тысяч моноблоков. В 2025 году «Систэм Электрик» обеспечила успешное прохождение всех необходимых испытаний и проверок в рамках аттестации ПАО «Россети» на RME. Моноблок RME набрал более 90 баллов (90,4) из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне локализации его производства среди всех типов подобных устройств в России.

Ранее «Систэм Электрик» передала в лабораторию линейку современных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, которые составляют основу цифровых подстанций нового поколения, шкафы телемеханики и автоматизации от НТЦ «Механотроника», частотный привод, силовые аппараты и контроллеры.

Первый замгендиректора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик» Армен Бадалов:

Партнерство с ведущими профильными вузами страны – такими, как ГГНТУ, – способствует подготовке квалифицированных специалистов не только в интересах развития «Систэм Электрик», но и всей нашей отрасли в целом. Кроме того, совместные научные и академические программы способствуют реализации крупных проектов в области НИОКР, для которых важно объединять лучшие интеллектуальные и технологические ресурсы

Директор Института энергетики ГГНТУ Тимур Эзирбаев:

Для ГГНТУ сотрудничество с «Систэм Электрик» – это не только передача оборудования, но и создание инновационной экосистемы, где теория гармонично сочетается с практическими задачами современного энергетического сектора. RME служит примером того, как передовые технологии превращаются в эффективные инструменты обучения и подготовки инженеров, готовых работать в условиях цифровой трансформации отрасли

В учебном процессе RME будет задействовано в программах подготовки будущих специалистов по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Автоматизация технологических процессов», «Управление в технических системах». Кроме того, устройство войдёт в программы дополнительного профессионального образования (ДПО), включая курсы по диагностике и обслуживанию электросистем; автоматизации энергетических процессов; работе с оборудованием цифровых подстанций.