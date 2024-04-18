«Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве в рамках Инновационного Саммита 2024

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и компания «Метрополис», один из лидеров в области генерального проектирования объектов гражданского строительства и производственных зданий, заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и управляющий партнер, заместитель генерального директора компании «Метрополис» Олег Баранов. Подписание состоялось в ходе Инновационного Саммита 2024, который проходит в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее».

Соглашение предполагает объединение усилий в развитии научно-технического, интеллектуального и производственного потенциала компаний с целью повышения энергоэффективности и экологичности объектов строительства в России, а также обмен информацией в сфере архитектурно-строительного проектирования и новейших разработок электротехнического оборудования брендов Systeme Electric, Dekraft и «Механотроника».

«Строительная отрасль – одна из наиболее активно развивающихся в России. Наша компания может предложить широкий спектр решений для лидеров отрасли, к которым относится компания «Метрополис». Мы рассчитываем на долгосрочное взаимовыгодное партнерство и сотрудничество»

, – отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

«Мы рады возможности сотрудничать с одним из ведущих производителей электротехнического оборудования для объектов гражданского и промышленного строительства, у нас много совместных планов по обмену опытом и реализации совместных исследовательских, информационных, образовательных инициатив»

, – подчеркнул управляющий партнер, заместитель генерального директора компании «Метрополис» Олег Баранов.

Инновационный Саммит проходит 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3 на Красной Пресне в Москве. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit

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