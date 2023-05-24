«Систэм Электрик» и «Лаборатория Касперского» заявили о расширении сотрудничества в области промышленной кибербезопасности

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о подписании соглашения с «Лабораторией Касперского», направленного на совместные исследования и разработку решений в области кибербезопасности объектов критической инфраструктуры. Подписание прошло в рамках Инновационного Саммита, который состоялся 24 мая в ОЭЗ «Технополис Москва».

Сотрудничество компаний будет осуществляться на базе особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане, где работают Центр Инноваций Systeme Soft и Центр компетенций «Лаборатории Касперского». В совместную работу будут вовлечены все компании, входящие в ГК «Систэм Электрик», как производители продуктов и разработчики решений для критической информационной инфраструктуры.

Соглашение является продолжением сотрудничества между Schneider Electric и «Лабораторией Касперского», которое началось в 2017 году. Оно направлено на проведение исследований по оценке защищённости устройств от вредоносных воздействий, а также разработку современных научно-технических подходов к обеспечению комплексной безопасности автоматизированных систем управления с учетом изменяющейся информационной среды.

Компании договорились о взаимодействии в области совершенствования кибербезопасности новых интеллектуальных устройств компании «Систэм Электрик». В процессе работы на основе модели зрелости безопасности интернета вещей (IIC IoT Security Maturity Model, IoT SMM) будет определяться полнота реализации и специфики каждой практики безопасности для оцениваемых устройств с учетом бизнес-потребностей и актуальных угроз, а также проводиться анализ защищённости устройств и оценка их соответствия профилю зрелости безопасности, разработанному на основе IoT SMM.

«Вопросы технологической безопасности и защиты критической инфраструктуры имеют для нас как для лидера в области электроэнергетики очень важное значение, поэтому мы, теперь как полностью российская компания, рады продолжению сотрудничества с мировым экспертом в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского». Целью этого партнёрства мы, как и прежде, видим в обеспечении наших клиентов возможностью повышать эффективность производства и одновременно уровень IT-безопасности благодаря современному промышленному Интернету», – заявил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

В настоящий момент Systeme Electric и Kaspersky ICS CERT (Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского») уже ведут совместную работу в области совершенствования кибербезопасности воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB, представленных на Инновационном Саммите 2023. Применение модели зрелости безопасности интернета вещей (IoT SMM) для блока управления SystemeLogic X позволит создать устройство, предоставляющее оптимальную защиту от киберугроз, что должно обеспечить безопасность распределительной сети в любых ситуациях.

«Цифровизация постепенно проникает во все уровни технологических процессов, что помогает обеспечить эффективное управление и усовершенствовать бизнес-процессы. При этом не стоит забывать, что, когда мы говорим про цифровизацию, вопрос безопасности встаёт очень остро, особенно в таких сферах повышенного риска, как критическая инфраструктура. Внедрение цифровых продуктов в критическую инфраструктуру неизбежно приводит к увеличению числа потенциальных кибератак. И чтобы решить эту проблему, необходимо уделить пристальное внимание подходам к промышленной кибербезопасности и защите интернета вещей», – добавил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Также в рамках сотрудничества было проведено всестороннее тестирование на совместимость продуктов «Лаборатории Касперского» Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes с программным комплексом Systeme Platform производства «Систэм Электрик». В результате было установлено, что продукты, с учётом их индивидуальных системных требований, являются совместимыми и могут использоваться в составе единой системы. Установка и использование программных продуктов в рамках единой системы способствует выполнению основных требований, предъявляемых к информационной безопасности в автоматизированных системах управления промышленных объектов.

«Систэм Электрик» уделяет первостепенное внимание вопросам безопасности промышленных систем, поэтому в архитектуре SystemeOne на каждом технологическом уровне, на каждом этапе разработки и производства используются лучшие мировые и отечественные практики информационной безопасности. Применение опыта, знаний и экспертизы «Лаборатории Касперского» позволяет нам уже сегодня предоставить клиентам безопасные, оттестированные решения, отвечающие потребностям рынка, и двигаться к следующей цели нашей совместной работы – киберимунности производства», – заявил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора "Систэм Электрик" по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация".

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