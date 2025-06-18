«Систэм Электрик» и Ленинградская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Правительство Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии по вопросам создания и развития промышленной инфраструктуры Ленинградской области и формирования условий для развития на территории региона завода «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ), который специализируется на производстве распределительных ячеек среднего и низкого напряжения и оборудования промышленной автоматизации, в частности, элегазовых моноблоков для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры.

Отдельное внимание «Систэм Электрик» продолжит уделять развитию социальных инициатив в Ленинградской области. Также продолжится академическое сотрудничество с ведущими вузами страны, в том числе с Санкт-Петербургским горным университетом императрицы Екатерины II.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

В компании «Систэм Электрик» понимают, что социальная ответственность укрепляет бизнес, делает его привлекательнее, помогает создавать вокруг позитивную обстановку — работать в условиях социальной стабильности всегда легче и эффективнее. Желаю, чтобы результат сегодняшних инвестиций превзошел ожидания и способствовал повышению качества жизни в регионе

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Наше сотрудничество с Ленинградской областью поспособствует созданию передовых отечественных технологических решений и оборудования для средне-, низковольтного электрораспределения и энергетики. Соглашение предусматривает дальнейшую локализацию производства и модернизацию инфраструктуры СЭЗЭМ, запуск новых продуктов – помимо 6 тыс. распределительных устройств, завод сможет также выпускать 12 тыс. воздушных выключателей. Инвестиции в проект расширения производственных мощностей возрастут до более чем 300 млн рублей, будут созданы 40 дополнительных рабочих мест

Завод «СЭЗЭМ» работает в Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области с 2010 года. На предприятии применяются современные технологии: роботизированная сварка, автоматизированные процессы тестирования, сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством и другие инструменты «умного» завода.

Ячейки RME производства СЭЗЭМ стали первым устройством, которое локализовала «Систэм Электрик». Они используются в трансформаторных подстанциях жилого сектора и крупнейших промышленных объектов России, в том числе инфраструктуре лидеров электросетевого комплекса, ТЭК, металлургии и химической промышленности. По всей стране установлено более 100 000 таких устройств.

При производстве оборудования СЭЗЭМ кооперируется с НТЦ «Механотроника» и заводом «Потенциал», входящими в состав Группы компаний «Систэм Электрик», более чем 100 поставщиками из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 88 поставщиками из других российских регионов, а также производителями из дружественных стран.

В 2024 году в рамках стратегии по локализации ключевых продуктов на заводе «СЭЗЭМ» началось производство низковольтных воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB. Они предназначены для энергетики и отраслей промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности оборудования.

На СЭЗЭМ планируется расширить количество выпускаемых линеек оборудования с 18 до 22, запустить производство автоматических воздушных выключателей Dekraft ВА-750, увеличить глубину локализации компактных распределительные устройств SystemeRS и автоматических воздушных выключателей SystemePact ACB, а также продолжить модернизацию заводской инфраструктуры.