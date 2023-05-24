«Систэм Электрик» и «Медскан» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

На проходящем в ОЭЗ «Технополис Москва» Инновационном Саммите подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между ведущим производителем комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации компанией «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) и группой компаний «Медскан» - одним из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России.

В соответствии с соглашением, компании-партнёры намерены осуществлять сотрудничество в таких областях, как производство и поставки оборудования и комплексных решений для проектов по передаче и распределению электроэнергии для медицинских центров ГК «Медскан», интеграция технологий в области управления электроэнергией, автоматизация в режиме реального времени и сервисное обслуживание для медицинских центров ГК «Медскан». Стороны также планируют обмениваться опытом, вести совместную апробацию новых технологий и организовывать участие в научно-практических мероприятиях. Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действительно в течение 3 лет.

«Систэм Электрик» поддерживает федеральную программу по обеспечению технологического суверенитета России и является производственной компанией полного цикла. Основу нашей стратегии составляют три приоритета: локальное производство и НИОКР, максимально широкое предложение продуктов и услуг на базе экосистемы SystemeOne и уникальная комплексная поддержка продаж для партнёров и заказчиков, представляющих различные отрасли экономики. Медицинская отрасль в России развивается с каждым годом, поэтому мы рады объявить о стратегическом партнёрстве с группой компаний «Медскан» и верим, что оно не только усилит экспертизу «Систэм Электрик» в сфере строительства и обслуживания медицинских объектов, но и обеспечит «Медскан» надёжной технологической поддержкой», – заявил Алексей Кашаев, генеральный директор компании «Систэм Электрик».

«Группа компаний «Медскан» реализует масштабный инфраструктурный проект в сфере здравоохранения, который предусматривает создание к 2030 году федеральной сети медицинских хабов, включающей 160 многопрофильных клиник в 100 городах страны, а также 60 центров радионуклидной диагностики и терапии. Речь идет как о модернизации существующих, так и о строительстве с нуля крупных медицинских учреждений, которые должны соответствовать высочайшим стандартам комфорта и безопасности для работающего в них персонала и пациентов. Наше партнерство с «Систэм Электрик», ведущим разработчиком инновационных решений в электроэнергетике, направленно на оснащение наших клиник передовым оборудованием и является гарантией того, что стоящие перед нами задачи будут успешно решены», - отметил генеральный директор ГК «Медскан» Сергей Иванченко.

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