«Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики

Генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика и Автоматизация» Николай Ладыгин обсудили с ректором Национального исследовательского университета «МЭИ» Николаем Рогалевым планы по развитию сотрудничества.

На встрече стороны рассмотрели совместное выполнение НИОКР, вопросы подготовки инженеров-конструкторов для реальных задач производства, стажировки для студентов и курсы профессиональной переподготовки для сотрудников.

В рамках партнерства с вузом «Систэм Электрик» проведет масштабное обновление научно-образовательного центра на кафедре автоматизированного электропривода (АЭП) с передачей учебных компетенций, а также дополнительно оснастит оборудованием и решениями компании кафедру электроснабжения промышленных предприятий и кафедру электромеханики, электрических и электронных аппаратов. Реализация проекта запланирована на 2024-2025 гг.

Кроме того, стороны обсудили возможность оснащения решениями «Систэм Электрик» прилегающего к НОЦ учебного класса, оборудованного на данный момент стендами ушедшего с российского рынка иностранного производителя.

«Сотрудничество с МЭИ началось еще в 2006 году, и мы продолжаем его наращивать. Российская энергосистема является одной из крупнейших в мире и служит основой для роста всех отраслей промышленности. Поэтому молодые профессионалы особенно востребованы для ее надежной работы и создания новейшего оборудования на основе российских разработок. «Систэм Электрик» вносит свой вклад в подготовку кадров высокого уровня, и этой цели послужит расширение взаимодействия с МЭИ», – отметил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

«Создание на базе НИУ «МЭИ» конструкторского бюро компании «Систэм Электрик» - это отличный симбиоз практических и теоретических знаний. Совместно с компанией мы сделаем упор на подготовку и развитие в отрасли наших молодых специалистов и научных сотрудников. Компания предоставит университету продукты и решения для управления электроэнергией, университет, в свою очередь, станет научной площадкой для проведения испытаний и развития проектов компании», - рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

По завершению встречи Алексей Кашаев и Николай Ладыгин пригласили Николая Рогалева и студентов МЭИ на Инновационный Саммит 2024. Гости Саммита смогут поучаствовать в обширной деловой программе, узнать о новейших продуктах и решениях «Систэм Электрик», а молодым специалистам и учащимся профильных вузов – познакомиться с карьерными перспективами в компании.

Инновационный Саммит – это масштабная конференция и выставка, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.