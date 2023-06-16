«Систэм Электрик» и Республика Марий Эл подписали на ПМЭФ-2023 соглашение об инвестиционном сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме 2023 российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и правительство Республики Марий Эл подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

В рамках соглашения стороны будут осуществлять комплексное сотрудничество, направленное на развитие промышленного потенциала в Республике и реализацию инвестиционных проектов «Систэм Электрик». До 2025 года компания инвестирует 1,5 млрд рублей в локализацию производства и выпуск современной востребованной продукции на заводе «Потенциал»; сумма инвестиций в 2023 году составит более 450 млн рублей. «Потенциал» расположен в г. Козьмодемьянск, Республики Марий Эл и входит в список системообразующих предприятий региона.

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие и модернизацию инфраструктуры предприятия, расширение ассортимента и функций выпускаемой электротехнической продукции, обновление парка оборудования с учетом новейших технологий, автоматизацию ручных операций и цифровизацию производства. Кроме того, в рамках документа планируется реализовывать совместные социальные проекты в регионе.

«Развитие локального производства и повышение уровня технологической независимости – ключевые приоритеты нашей компании. Завод «Потенциал» является одной из стратегических производственных площадок для «Систэм Электрик», поэтому мы подтверждаем инвестиции в его развитие, а также ведем активную работу по модернизации процессов и улучшению качества выпускаемой продукции. «Потенциал» является крупнейшим предприятием полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки. Мы обеспечиваем более 1750 постоянных рабочих мест в регионе и дополнительно привлекаем более 600 человек из малозащищенных слоев общества. Завод нацелен на полное замещение европейских поставщиков, в настоящее время уровень его локализации по применению сырья и компонентов достигает 97%», – отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев. От лица компании Алексей выразил благодарность руководству Республики Марий Эл за создание комфортных условий ведения бизнеса, способствующих улучшению условий инвестиционного климата в регионе.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поблагодарил руководство компании «Систэм Электрик» за сотрудничество и реализацию инвестиционных планов в Республике: «Правительство Марий Эл поддерживает реализацию инвестиционных проектов и готово всячески содействовать развитию бизнеса на территории республики. Наш регион обладает огромным промышленным потенциалом, кадровыми ресурсами, в том числе в IT-сфере. Соглашение, которое мы подписали сегодня, будет способствовать увеличению объемов выпускаемой высокотехнологичной продукции, что особенно актуально в наши дни, когда после ухода зарубежных компаний образовалась свободная ниша на рынке электроустановочного оборудования и электротехники. Достигнутые договоренности позволят развивать локальное производство, применять российское сырье, создавать новые рабочие места на базе системообразующего предприятия – завода «Потенциал».

На «Потенциале» изготавливается широкий ассортимент продукции для гражданского строительства. Здесь производится каждая третья розетка, продаваемая в России. Среди популярных линеек предприятия — Atlas Design, Atlas Profi54, Glossa, Blanca, Хит, Этюд, W59. В 2022 году завод начал выпускать серию влагозащищенных электроустановочных изделий AtlasDesign Profi54, которые выполнены из полностью российского сырья и являются на 100% отечественной разработкой. Конструкция и дизайн были разработаны специалистами предприятия.

До конца 2023 года в самой продаваемой серии на российском рынке AtlasDesign будут запущены новые проектные функции и дизайнерские решения (цвета аквамарин, песочный, лотос, базальт). Завод неоднократно получал признание со стороны потребителей, становясь лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

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