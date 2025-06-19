«Систэм Электрик» и Республика Марий Эл расширяют инвестиционное сотрудничество на ПМЭФ-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Правительство Республики Марий Эл на Петербургском международном экономическом форуме заключили новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

По соглашению, действие которого рассчитано до 2028 года, «Систэм Электрик» будет содействовать развитию промышленного потенциала Республики Марий Эл, реализуя инвестиционные проекты на площадке завода «Потенциал», который является системообразующим предприятием региона и одним из крупнейших производителей розеток и выключателей в России и СНГ.

С 2023 года действовало прошлое соглашение, направленное в том числе на модернизацию производства и обновление инфраструктуры завода. С результатами этой работы Юрий Зайцев ознакомился в мае в ходе рабочего визита на «Потенциал»: на предприятии были введены в эксплуатацию 85 единиц тяжелого и легкого производственного оборудования, запущены новые линейки, увеличен объем выпуска продукции, улучшены условия труда. Компания вложила в развитие завода более 1,5 млрд рублей.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев:

Наше сотрудничество с “Систэм Электрик” – это не просто инвестиции, а уверенный шаг в будущее Марий Эл. Завод “Потенциал” уже сегодня демонстрирует, как современные технологии и грамотные управленческие решения меняют облик промышленности республики. Ввод нового оборудования, рост производства и улучшение условий труда – лишь первые результаты. Уверен, что новое соглашение станет драйвером дальнейшего развития: создаст дополнительные рабочие места, укрепит экономику региона и выведет нашу продукцию на ещё более высокий уровень

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Новое соглашение станет логичным продолжением нашего продуктивного сотрудничества с Республикой Марий Эл. Оно предусматривает расширение ассортимента и функций текущих серий электротехнических и электроустановочных изделий, дальнейшее обновление инфраструктуры завода «Потенциал» и прилегающих территорий, строительство новых и ремонт капитальных сооружений для формирования устойчивой производственной базы, модернизацию инженерных систем, расширение парка оборудования с применением новейших технологий, а также увеличение производственной мощности путем продолжения внедрения автоматизации и цифровизации. Отдельное внимание будет по-прежнему уделяться социальным инвестициям в регионе. Планируем направить на работу во всех перечисленных направлениях 600 млн рублей в 2025 году

«Потенциал» (входит в группу компаний «Систэм Электрик») – завод по разработке и производству электротехнических и электроустановочных изделий, являющийся с пиковым объемом выпуска в 700 тыс. шт. в сутки. На предприятии трудится свыше 1 700 человек. Уровень локализации производства достигает 97%, а по некоторым группам материалов – 100%.

Среди конкурентных преимуществ предприятия – собственная служба НИОКР и дизайна, сертификация по международным стандартам менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (ISO 45001), прогрессивные производственные технологии, выпуск уникальных продуктов и масштабная работа по импортозамещению.

В 2024 году на «Потенциале» была выпущена новая серия розеток и выключателей ArtGallery, впервые освоена новая технология производства быстрозажимных клемм для серий ArtGallery, AtlasDesign, Glossa, начался выпуск первого теплого пола от «Систэм Электрик» – STEP TURBO и STEP BALANCE, запущена серия MultiBox – распределительные коробки с мембранными вводами. В 2025 начались продажи AtlasDesign Smart – умных электроустановочных изделий, разработанных совместно с компанией SberDevices. Продукция предприятия уже два года подряд получает отраслевое признание, включая премию «Лучший промышленный дизайн России», учрежденную при поддержке Минпромторга России.