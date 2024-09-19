«Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили на выставке Interlight Russia первые умные устройства, созданные в рамках сотрудничества. Новая серия получила название AtlasDesign Smart.

В линейку вошли одноклавишный и двухклавишный релейные выключатели, силовая розетка, терморегулятор теплого пола 16 А в белом цвете и цвете карбон. Устройства поступят в продажу во втором квартале 2025.

Линейку отличают стильный классический дизайн, удобство и легкость монтажа. Теперь еще на этапе ремонта вместо обычных выключателей можно использовать умные устройства, которые существенно повысят качество жизни в доме. Дизайнеры могут создавать проекты, комбинируя умные и обычные выключатели, что позволяет добиваться нужного функционала с разумными затратами.

Устройства Sber совместимы с серией AtlasDesign от «Систэм Электрик», которая является одной из наиболее популярных на отечественном рынке. Умные и обычные решения можно устанавливать в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм и комбинировать с классическими рамками AtlasDesign. Форма, цвет, фактура поверхности деталей и рамок точно совпадают друг с другом.

С помощью новых устройств пользователь может управлять светом, бытовыми электроприборами и теплым полом удаленно через мобильное приложение, голосом при помощи виртуального ассистента Салют, а также настраивать сценарии. Например, при выходе из дома можно погасить весь свет одной командой «Я ушел» или включить подогрев теплого пола в ванной по расписанию.

В розетку Sber можно подключить любой прибор, такой как вентилятор или обогреватель, и сделать его умным, даже если изначально эта функция не предусмотрена производителем. Устройство позволяет узнать показатели энергопотребления включенного электроприбора и защищает его от повышенного напряжения. Терморегулятор теплого пола отличается простым лаконичным интерфейсом, что значительно облегчает его использование.

Умные устройства и девайсы партнерских брендов можно объединить в одну систему. Например, если подключить датчики движения, то свет в комнатах будет включаться автоматически при входе. Девайсы работают на платформе Умного дома Sber и поддерживают протокол Zigbee. Он позволяет девайсам работать локально, даже если связь с интернетом отсутствует.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Помимо разработки и развития технологий мы уделяем большое внимание внешнему виду и удобству использования нашей продукции. Над этим работает команда дизайнеров, которая находится в постоянном контакте с профессиональным сообществом, поэтому учитываются не только актуальные потребности рынка, но и перспективные тенденции. Платформа умного дома Sber стала логичным наполнением универсальных электроустановочных изделий, которые впишутся в любой интерьер

Генеральный директор SberDevices Денис Филиппов:

Умный дом Sber становится еще более доступным, поскольку его решения можно внедрить, как в готовой квартире, так и на этапе ремонта. Причем речь идет не об отдельной, нишевой истории, а о массовом использовании. Серия AtlasDesign от Systeme Electric является одной из самых востребованных в российских квартирах. И теперь будет возможность совместить традиционные и умные решения таким образом, чтобы не пострадал дизайн. Пользователь получит все преимущества умного дома сразу после ремонта без дополнительных вложений и сложных настроек