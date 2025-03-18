«Систэм Электрик» и ВсеИнструменты.ру заключили прямой контракт на поставку продукции

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и ПАО «ВИ.ру» (MOEX — VSEH, бренд – «ВсеИнструменты.ру»), лидер российского онлайн DIY-рынка и один из ведущих игроков на рынке электронной коммерции в России, объявляют о заключении прямого контракта на поставку электротехнической продукции.

В рамках заключенного соглашения «Систэм Электрик» расширит ассортимент товаров в категориях «Электрика и свет», включая популярные подкатегории «ЭУИ» (электроустановочные изделия) и «Модульная гамма» (модульное оборудование, в том числе, автоматические выключатели, устройства защитного отключения, контакторы, дифавтоматы, реле и т.д.).

По оценкам ВсеИнструменты.ру, «Систэм Электрик» занимает ведущее положение в категории «ЭУИ» как с точки зрения представленного на сайте Всеинструменты.ру ассортимента, так и с точки зрения продаж в рамках данной категории. «Систэм Электрик» также планирует нарастить свою долю в категории «Модульная гамма» как за счет благоприятной рыночной конъюнктуры, так и за счет внедрения инновационных решений в продуктах.

Контракт создает ряд значительных преимуществ в виде оптимизации закупочных условий, ускорения процессов логистики и внедрения новых товарных позиций, расширения ассортимента, что особенно важно для сегмента B2B-клиентов, который, по данным ВсеИнструменты.ру, демонстрирует активный спрос на специальные технические изделия, входящие в продуктовую линейку «Систэм Электрик».