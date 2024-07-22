«Систэм Электрик» наращивает темпы локализации производства при поддержке федеральных и региональных органов власти

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в деловой программе VII ежегодной конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК», а также организовала рабочий технологический визит участников мероприятия на собственную производственную площадку – «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ») в Ленинградской области.

О реализации стратегии локализации производства «Систэм Электрик» и работе с конечными заказчиками отрасли ТЭК рассказал заместитель генерального директора Армен Бадалов на круглом столе «Механизмы государственной поддержки программ по импортозамещению в ТЭК: каких инструментов нам не хватает?»

В дискуссии также приняли участие директор Департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов, заместитель Председателя комитета по энергетике Государственной Думы РФ Юрий Станкевич, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго РФ Олег Жданеев, заместитель Председателя Комитета РСПП по промышленной безопасности Роман Чавдаров и начальник Управления импортозамещения ПАО «ЛУКОЙЛ» Алексей Абрамов.

Модератором выступила заместитель генерального директора ООО «Газпромнефть НТЦ» Марина Анисимова.

Участники круглого стола оценили существующие меры и механизмы государственной поддержки импортозамещения и инновационного развития, озвучили планы по разработке и внедрению новых механизмов регулирования отраслевой деятельности, обозначили основные проблемные зоны в достижении технологического суверенитета и пути их преодоления. Кроме того, представители производителей и заказчиков поделились опытом работы с существующими инструментами поддержки.

Для «Систэм Электрик» как производителя технологического оборудования для критических отраслей российской экономики особую роль играют вопросы достижения импортонезависимости, отметил Армен Бадалов.

По его словам, органы федеральной и региональной власти демонстрируют гибкость и поддержку российского инновационного производства – все заводы «Систэм Электрик» являются системообразующими в своих регионах: «СЭЗЭМ» в Ленинградской области, НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге, «Потенциал» в Республике Марий Эл.

Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» Армен Бадалов:

В настоящий момент мы видим существенный уровень поддержки государством импортозамещения и технологической независимости российской промышленности, включая такую критическую сферу, как топливно-энергетический комплекс. Текущие меры поддержки в полной мере позволяют проводить программы локализации технологического оборудования, и сегодня хорошо налажен диалог между государством, производителями, отраслевыми союзами и конечными потребителями. «Систэм Электрик» за последние годы провела и продолжает проводить масштабную работу по инвестированию в новые производственные мощности, НИОКР и создание высококачественной российской продукции, что высоко оценивается как государственными органами, так и рынком в целом. Мы активно участвуем как поставщики во многих крупных инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли, также активно работаем над технологическими сотрудничествами с крупнейшими российскими компаниями

В продолжение круглого стола состоялся технологический визит участников конференции на «СЭЗЭМ». В ходе посещения они смогли не только узнать об истории и планах развития предприятия, реализации задач по импортозамещению, внедрению цифровых систем управления и принципов бережливого производства, но и лично ознакомиться с процессом производства современного компактного распределительного устройства RME и другого оборудования.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике Дмитрий Ялов:

Ленобласть поддерживает локализацию системообразующих производств в регионе. Мы помогаем компаниям в поиске партнёров по всей стране и предлагаем различные меры поддержки, направленные на закупку оборудования. Достичь технологической независимости в обозначенные президентом сроки возможно только при системной работе производителей и властей

Завод посетили, в том числе представители администрации Ленинградской области, руководитель Центра кластерного развития АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» Полина Варфоломеева, представители «Научно-производственного объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ЦКТИ), отраслевого интегратора в области производства техники и электроники «Русатом РДС», Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Газпромбанк», ПАО «Газпромнефть».