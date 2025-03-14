«Систэм Электрик» оборудовала ЖК группы «Пионер» «LIFE Варшавская» продуктами бренда Dekraft

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила комплексное решение от бренда Dekraft для обеспечения стабильного энергоснабжения жилого квартала бизнес-класса «LIFE Варшавская».

«LIFE Варшавская» – это масштабный проект ГК «Пионер», девелоперской компании, которая уже 23 года работает на российском рынке и имеет уникальный опыт строительства жилых комплексов различного уровня сложности. Портфель реализованных и текущих проектов в России – около 3 млн м².

ЖК «LIFE Варшавская» расположен между двумя станциями метро: «Варшавская» и «Каширская». Недалеко от него находятся одни из самых известных московских музеев-заповедников – «Коломенское» и «Царицыно». Всего в жилом корпусе 6 311 квартир, имеется закрытая парковка площадью 2 095 м². На территории расположены детские сады и школы, на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-клуб и сервисы бытовых услуг. Размер зеленых зон составляет 16,9 га.

На объект были поставлены вводно-распределительные устройства, включающие в себя следующее оборудование Dekraft: автоматические выключатели в литом корпусе ВА-300; выключатели-разъединители ВР-101; контакторы КМ-103 и аксессуары к ним; устройства управления и сигнализации; измерительное оборудование, а также модульное оборудование, в том числе, автоматические выключатели с дополнительными аксессуарами, АВДТ, ВДТ, выключатели нагрузки.