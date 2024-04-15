«Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о создании совместного предприятия с технологическим партнером – одной из ведущих китайских компаний Delixi Group.

Об этом сообщил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев на открытии Инновационного Саммита 2024, который проходит с 15 по 18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

У Delixi Group большой опыт сотрудничества с ведущими мировыми производителями. В их периметре - крупнейшие производственные площадки, в Китае компания является лидером в области производства оборудования для конечного распределения и входит в двойку крупнейших производителей низковольтного оборудования. Это один из крупнейших производителей модульного оборудования в мире, компания выпускает около 2 млн полюсов в день.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

В Китае в 2023 году был создан отдельный цех по производству продукции под брендом Systeme Electric. Вчера мы объявили о создании совместного предприятия Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd. За счет перехода на новый уровень взаимодействия производственные мощности будут расширены, а общие усилия в области НИОКР позволят предложить отечественному рынку действительно исключительные продукты, созданные в соответствии с его требованиями. И, конечно, благодаря этому мы, получаем гарантию стабильности поставок оборудования и возможность развития канала работы с китайскими ЕРС-компаниями

На протяжении долгого времени «Систэм Электрик» активно сотрудничает с дочерним предприятием Delixi Group в области НИОКР и производства оборудования бренда Dekraft.

При этом «Систэм Электрик» обладает собственными масштабными производственными ресурсами: 60% продукции сделано в России, 40% – произведено в Китае.

В состав «Систэм Электрик» входят завод полного цикла «Потенциал», на котором реализуются все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий, СЭЗЭМ, специализирующийся на выпуске и импортозамещении электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения, а также НТЦ «Механотроника», где осуществляется разработка, производство и установка систем релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления электроснабжением и учета электроэнергии, разработка программного обеспечения.

Кроме того, был организован Центр НИОКР для реализации программы импортозамещения и развития нового предложения. Направление НИОКР работает централизованно для всех предприятий группы «Систэм Электрик».

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Мы верим, что уникальное сочетание нашей производственной базы в России и сотрудничество с одной из ведущих компаний Китая, которая работает по самым высоким международным стандартам производства и качества, дает нам возможность максимально полно обеспечить потребности российских заказчиков и потребителей в наиболее широком спектре продуктов и решений