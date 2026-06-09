«Систэм Электрик» объявляет о запуске многофункциональных счетчиков электроэнергии SystemeMeters PM

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске многофункциональных счетчиков электрической энергии SystemeMeters PM. Модельный ряд представлен приборами двух типов – PM5300 и PM8200.

Счетчики SystemeMeters PM могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого и технического учета электрической энергии (АСКУЭ, АИИСКУЭ, АСТУЭ, ССПИ), а также в системах измерения и анализа показателей качества электроэнергии (ПКЭ).

Устройства отличаются высококачественным исполнением корпусов, клеммных разъемов и крышек, большим количеством измеряемых параметров, а также русифицированными ЖК дисплеями, обеспечивающими простую навигацию и удобство эксплуатации. Встроенные веб-серверы с парольной защитой предоставляют комфортный доступ к данным приборов и позволяют настраивать большинство параметров через стандартный браузер.

Счетчики SystemeMeters PM уже доступны для заказа.