«Систэм Электрик» объявляет о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRV G2

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, сообщает о запуске нового поколения однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRV G2.

Новая линейка является продолжением развития портфеля однофазных ИБП Systeme Electric, о выходе флагманской серии ИБП Smart-Save Online SRT G2 сообщалось осенью 2025. Smart-Save Online SRV G2 сочетает в себе оптимальную функциональность и высокую надежность для обеспечения бесперебойного электропитания подключаемой нагрузки.

Диапазон мощностей подходит для большинства задач

Доступны варианты на 1, 2, 3, 6 и 10 кВА, выполненные в различных конфигурациях: с внутренними аккумуляторными батареями (АКБ) или с подключением внешнего батарейного модуля, а также только силового модуля для работы с внешним батарейным массивом большой емкости. Это дает возможность подобрать решение практически для любого применения, будь то небольшие офисные компьютеры или мощные серверные стойки. Важно – ИБП имеют коэффициент мощности по выходу равный единице, что позволяет подключать больше активной нагрузки.

Удобный монтаж и эксплуатация

Все модели имеют возможность стоечного монтажа или напольного размещения, необходимые для этого аксессуары уже предусмотрены в комплекте поставки.

Модели мощностью до 3 кВА поставляются в компактном корпусе высотой 2U для варианта с внутренними АКБ и 4U – для ИБП, рассчитанного под подключение внешних АКБ, а начиная с 6 кВА – высота 4U с учетом батарейного модуля.

Для ИБП мощностью до 3 кВА автономная работа достигается за счет батарейных картриджей или внешнего массива АКБ на выбор, для моделей от 6 кВА доступны только внешние АКБ.

Интуитивно понятный интерфейс управления

Полностью переработанный пользовательский интерфейс на русском языке и дублирование индикации в уже привычном фирменном «ê»-поинте. Информация отображается ясно и понятно, позволяя контролировать состояние системы и оперативно реагировать на возможные риски.

Управляемые розетки для оптимизации энергопотребления

Для повышения эффективности работы системы ИБП (1-3 кВА) имеет одну программируемую группу розеток, для которых пользователь может самостоятельно определять порядок отключения нагрузки, обеспечивая правильное завершение работы и управление временем автономии.

Коммуникационные интерфейсы

Новая линейка имеет широкий ассортимент коммуникационных интерфейсов для интеграции с большинством систем мониторинга и управления – USB, RS-232, или SNMP-карта единая для всех ИБП Systeme Electric.

Надежность и доступный сервис

ИБП серии Smart-Save Online SRV G2 имеют базовую гарантию 3 года с возможностью продления до 5 лет. В случае необходимости Вы всегда можете обратиться в ближайший к Вам авторизованный сервис-центр Systeme Electric.