«Систэм Электрик» объявляет старт продаж кабельных секций теплого пола STEP BALANCE

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о расширении продуктовой линейки. В ассортименте появились кабельные секции теплого пола серии STEP BALANCE, которые производятся на российском заводе «Потенциал» (входит в «Систэм Электрик»).

Кабельные секции STEP BALANCE мощностью 18 Вт/м универсальны. Предназначены для использования в качестве основного или дополнительного источника тепла в жилых и нежилых помещениях любой конфигурации, включая сухие и влажные зоны, полностью совместимы с оборудованием бренда Systeme Electric.

Кабельные секции STEP BALANCE отличает ряд преимуществ. Соответствие высоким стандартам качества и надежности подтверждается на практике: каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В с погружением кабеля в воду. Греющий резистивный двухжильный кабель с дренажной жилой исключает риски механического повреждения, продлевая срок службы устройств. Гарантия на изделия составляет 20 лет.

Кроме того, система теплого пола от компании Systeme Electric безопасна для здоровья и создает комфортный микроклимат без выделения вредных веществ. Она соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, что подтверждено добровольной экологической сертификацией.