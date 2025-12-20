«Систэм Электрик» объявляет старт продаж навесных шкафов SystemeNSB из листовой стали

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о начале продаж универсальных навесных шкафов SystemeNSB (New Systeme Box) из листовой стали.

Шкафы SystemeNSB выполнены из листовой стали толщиной 1,5 мм с порошковым покрытием RAL7035, что обеспечивает долговечность и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Степень защиты IP66 от пыли и влаги, позволяет применять SystemeNSB в различных условиях.

Конструкция шкафов состоит сварного корпуса с установленной монтажной панелью из оцинкованной стали, съемной фланш-панели, сплошной двери на петлях с механизмом быстрого монтажа и замков под личинку «двойной бит» для повышенной безопасности.

Комплект поставки включает все необходимое для монтажа: корпус шкафа, сплошную дверь, монтажную и фланш-панели, ЗИП комплект и ключ для запирания.