«Систэм Электрик» объявляет старт продаж преобразователей частоты SystemeVar Hertz SVPM для синхронных электродвигателей

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж преобразователей частоты SystemeVar Hertz SVPM. Новинка предназначена для управления синхронными электрическими машинами, где требуются высокий крутящий момент и регулирование скорости.

SystemeVar Hertz SVPM дополнили серию SystemeVar Hertz, разработанную для сегмента отопления, вентиляции, кондиционирования (ОВиК) и пожарных применений с учетом требований российского рынка.

Преобразователи SystemeVar Hertz SVPM рассчитаны на питающее напряжение 380-440 В (3 фазы) и диапазон мощностей от 0,75 до 22 кВт. Габариты, внешний вид и аппаратные возможности новинки идентичны стандартному исполнению SystemeVar Hertz. Допустимая перегрузочная способность составляет 150% в течение 60 секунд.

Устройства SystemeVar Hertz обладают встроенным протоколом связи Modbus RTU, что позволяет легко интегрировать их в уже действующие системы управления, а также оснащены встроенным ЭМС-фильтром класса С3, уменьшающим высокочастотные обратные воздействия на сеть для лучшей электромагнитной совместимости. Покрытие печатных плат класса 3С2 увеличивает срок службы и обеспечивает надежную работу в нормальных условиях эксплуатации, а расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения характеристик) снижает вероятность отказа оборудования при низких и высоких температурах.