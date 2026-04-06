«Систэм Электрик» объявляет старт продаж воздушных выключателей-разъединителей SystemePact ACB SD на токи 400–4000 А

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж воздушных выключателей-разъединителей SystemePact ACB SD на токи 400–4000 А. Аппараты предназначены для коммутации цепей низкого напряжения без функций токовых защит.

Новинка производится на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Коммунаре Ленинградской области и построена на платформе автоматических выключателей SystemePact ACB, что обеспечивает полную совместимость по габаритным, установочным и присоединительным размерам, а также совместимость с аксессуарной базой.

Выключатели-разъединители доступны в стационарном и выкатном исполнении, на 3 и 4 полюса. Предусмотрены комплектации с ручным и дистанционным управлением, реализованным с помощью моторного привода и катушек управления.

Среди ключевых технических особенностей – специальная многоступенчатая система фильтров, которая обеспечивает минимальный периметр безопасности и позволяет сокращать габариты низковольтных комплектных устройств (НКУ). Силовые коннекторы из серебросодержащего сплава используются для всего ряда номинальных токов, что гарантирует высокую надежность и долговечность.

Оборудование подходит для оснащения промышленных и коммерческих объектов, а также центров обработки данных. Гарантия на аппараты – 5 лет, а полный срок службы достигает 25 лет.