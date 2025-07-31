«Систэм Электрик» оснастила дом «Достижение» девелопера Sminex оборудованием своих брендов

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила оборудование брендов Systeme Electric и Dekraft для обеспечения безопасного электроснабжения дома «Достижение», который девелопер Sminex ввел в эксплуатацию в этом году.

Sminex – ведущий девелопер на рынке премиальной недвижимости Москвы. С 2001 года компания реализовала более 100 проектов площадью 12 млн м². Архитектура дома «Достижение» сочетает торжественность и изящество стиля ар-деко. В доме предусмотрен широкий выбор из 115 планировочных решений.

В рамках проекта «Систэм Электрик» в кратчайшие сроки поставила продукцию бренда Dekraft, включая низковольтное и модульное оборудование для главного распределительного щита (ГРЩ) на 2500 А, вводно-распределительных устройств (ВРУ) и этажных щитов.

Места общего пользования в «Достижении» оснащены розетками и выключателями AtlasDesign в цвете «Шампань», который создает ощущение роскоши и уюта. Эта серия электроустановочных изделий является одной из самых востребованных в России. В ней гармонично скомбинированы универсальный стиль, подходящий для современных и классических интерьеров, и функциональность.