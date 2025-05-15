«Систэм Электрик» оснастит образовательный комплекс в «Сколково» современным оборудованием

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечит технологическим оборудованием общеобразовательную школу «СКОЛКА» на 825 мест на территории инновационного центра «Сколково».

СКОЛКА – современная частная школа, в основе образовательной модели которой лежит процесс обучения на основе решения реальных задач. В многофункциональных пространствах кампуса площадью 17 200 м2 учащиеся смогут проводить эксперименты, развивать собственные проекты, заниматься творчеством и исследовать свой потенциал в индустриях будущего.

В рамках сотрудничества «Систэм Электрик» поставит данным образовательным учреждениям комплексное решение, включая контроллеры SystemeHD, российское ПО уровня SCADA Systeme Platform и щитовое оборудование бренда Dekraft.

Свободно программируемые модульные BACnet контроллеры SystemeHD применяются для обеспечения требуемых параметров воздуха, температуры и давления воды, поддержания заданной температуры воздуха в помещениях, автоматизации приточно-вытяжных вентиляционных установок и тепловых пунктов.

Systeme Platform – российское программное обеспечение уровня SCADA – предназначено для построения быстродействующих, отказоустойчивых кибербезопасных систем автоматизации и диспетчеризации. Платформу можно адаптировать под проекты любой сложности — от небольших систем автоматизации зданий до крупных промышленных объектов с миллионами точек данных. ПО включено в реестр Российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Оборудование бренда Dekraft (входит в «Систэм Электрик») применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности по всей России, имеет все независимые испытания в международных центрах и соответствует мировым стандартам.

Первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик» Армен Бадалов: