"Систэм Электрик" ожидает снижения выручки примерно на 30% в этом году

АО "Систэм Электрик" (управляет принадлежавшими ранее французской Schneider Electric активами в РФ и Белоруссии - ИФ) ожидает сокращения выручки в этом году примерно на 30% к прошлому году, сообщил журналистам гендиректор компании Алексей Кашаев.

"В этом году до 30 миллиардов не "дотянем", будет около 28-29 млрд руб. Зависит от отгрузок декабря", - уточнил менеджер абсолютные показатели. При этом Кашаев назвал такое сокращение выручки очень хорошим, пояснив, что оно могло быть и большим, если бы не рост российского сегмента.

Отвечая на вопрос об ожиданиях относительно прибыли, он сказал, что "год будет совершенно точно убыточным", пояснив, что компании предстоит разобраться с "огромным количеством вопросов", которые нужно закрыть с прежним иностранных акционером - Schneider Electric.

По словам Кашаева, выручка без влияния этого фактора, непосредственно в рамках российского производства компании и новых линеек локализованного оборудования, растёт "очень существенно" - рост "в среднем превышает 30%".

"Наша задача на следующий год добиться того, чтобы вернуться на позиции прошлого года, но уже на другом периметре продукции с помощью локального производства, замещения продуктов Schneider Electric", - сказал он.

"Сложность заключается в том, что импорт (в РФ - ИФ) от Schneider Electric снизился радикально, начиная с марта этого года", - пояснил менеджер, отметив, что речь идёт о сокращении этих поставок на 70-80% к прошлому году.

Как сообщалось, в июле французская Schneider Electric подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному руководству,

Доля российского подразделения в продажах Schneider Electric составляет около 2%. Schneider Electric ожидала списаний в размере 300 млн евро на фоне ожидаемой сделки.

Теперь активами компании в России и Белоруссии управляет "Систэм Электрик", которая была зарегистрирована 9 июня. Руководителем и совладельцем "Систэм Электрик" является Алексей Кашаев, возглавляющий и АО "Шнайдер Электрик". Кашаеву принадлежат 51% в компании, по 9,8% у Елены Полозковой, Армена Бадалова, Дмитрия Курпекова, Николая Ладыгина и Романа Шмакова.

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