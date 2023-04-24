«Систэм Электрик» поддержит проведение конференции Атомик TechConf

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступит официальным партнером технической конференции «Атомик TechConf», которая пройдет под девизом «Автоматизируем вместе с Альфа платформой».

Дата и время: 27 апреля, начало регистрации в 9:30

Место: Москва, ЦМТ Москва, зал Амфитеатр, ул. Краснопресненская набережная, 12

Формат: очно или онлайн. Необходимо зарегистрироваться по ссылке, выбрав формат участия.

Регистрация: http://alphaplatform.tilda.ws/automiq-techconf-2023

Организатор конференции, компания «Атомик Софт» представит большое обновление Альфа платформы — собственного программного продукта для построения надежных и производительных систем автоматизации производства или эксплуатации инженерных объектов любого масштаба — от локальных АСУ ТП до территориально распределенных систем оперативно-диспетчерского управления.

На конференции разработчики «Атомик Софт» и специалисты компаний-партнеров расскажут о разработке проектов АСУ ТП и современных тенденциях в сфере промышленной автоматизации в контексте использования собственного ПО.

Ключевые темы конференции:

Презентация новых функциональных возможностей Альфа платформы

Roadmap развития на ближайший год

Кейсы реализации проектов автоматизации с помощью Альфа платформы: опыт партнеров и интеграторов

Опыт перевода АСУ ТП на российское ПО и оборудование

Обеспечение информационной безопасности в АСУ ТП

С программой конференции можно познакомиться на странице мероприятия

«Атомик TechConf» объединит широкий круг профессионалов: разработчиков, пользователей и интеграторов Альфа платформы, а также станет площадкой для обсуждения «горячих» вопросов по теме мероприятия, обмена опытом и точкой, где можно вместе проработать дальнейшие пути развития.

В своей деятельности «Систэм Электрик» активно сотрудничает с российскими предприятиями и разработчиками, интегрируя лучшие технологии в области управления электроэнергии и автоматизации, с фокусом на технологическую независимость и локальное производство. В текущем году акционеры Группы приняли решение об инвестициях более 2,1 млрд руб. в российские производственные активы, чтобы расширить компетенции и производственные мощности, увеличить долю локализации продукции и развивать цифровые инструменты для повышения эффективности.

Входящий в «Систэм Электрик» один из российских технологических лидеров в отрасли микроэлектроники, релейной защите и автоматике НТЦ «Механотроника» в 2022 году разработал и выпустил на рынок микропроцессорное устройство релейной защиты БМРЗ 60, расширил функционал WEB SCADA МТ, а также запустил сборочную линию для релейных отсеков ячеек среднего напряжения. На данный момент ведутся работы по разработке электронного расцепителя (блок управления и защиты) SystemeLogic, который станет первым электронным расцепителем для выключателей низкого напряжения, полностью разработанным в России и оснащенным отечественным программным обеспечением.

Загрузить новость PDF