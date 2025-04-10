«Систэм Электрик» показала арт-стенд с новинками для дизайнеров на MosBuild-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), один из ведущих производителей электроустановочных изделий в России, показала новые розетки и выключатели на арт-стенде, демонстрирующим преимущества отечественных дизайнерских продуктов и передовых решений, на международной строительно-интерьерной выставке MosBuild-2025.

Серия розеток и выключателей ArtGallery, выполненная в современном дизайне, была запущена в 2024 году и уже успела завоевать награду в финале премии «Лучший промышленный дизайн России». Она сочетает в себе минимализм и практичность. В этом году в пару уже запомнившейся «Девушке с жемчужной серёжкой», выполненной из включателей серии, составил «Сын человеческий» – инсталляция была собрана по самой известной картине Рене Магритта. Такие картины отображают широкую палитру и отсутствие перегородок между механизмами в серии ArtGallery.

На экспозиции «Какой ты выключатель?» были представлены популярные в России серии AtlasDesign с выключателями в главной роли, а также уникальный стенд «Палитра цветов», помогающий подобрать цвет стен под электроустановочные изделия.

Гости стенда выбирали свой стиль и свой AtlasDesign: Profi54 – защищенный, Classic – популярный или антибактериальный, Air – воздушный, Nature – в гармонии с природой, Art – креативный, Antique — роскошный, Smart – умный.

AtlasDesign Smart – это умные устройства, разработанные в партнерстве с компанией SberDevices. Они работают на протоколе Zigbee. Ими можно управлять голосом или через приложение. Для подключения нужно установить хаб от компании SberDevices. Линейка полностью совместима с другими механизмами и рамками AtlasDesign.

На стенде также была представлена практичная новинка – розетки и выключатели популярных серий ArtGallery, AtlasDesign и Glossa с новым поколением быстрозажимных механизмов. Подключение проводов теперь занимает на 25% меньше времени, что позволяет сэкономить до 6 часов при установке 200 постов. Благодаря надежной конструкции, контакт не ослабевает в течение всего срока эксплуатации и не требует протяжки, что гарантирует безопасность и долговечность.

Кроме того, посетители увидели разработанную совместно с российскими электриками серию Glossa, моноблочную Blanca, систему трековых розеток MultiTrack (в белом цвете, оттенках «Графит», «Антрацит» и «Песочный»), арочные кабель-каналы MultiSet с фурнитурой для создания трасс любой сложности, обновленный позициями в красном цвете ассортимент каучуковых вилок и розеток MultiSet, монтажные коробки MultiBox, новинку прошлого года – теплый пол STEP BALANCE и STEP TURBO, впервые MultiDesk – напольные розеточные лючки в двух вариантах: укомплектованные силовой розеткой 16А и пустые - для установки модульных розеток.