«Систэм Электрик» покажет флагманское оборудование на Российской энергетической неделе

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продемонстрирует флагманские линейки оборудования и расскажет о локализации продуктов и решений на Российской энергетической неделе (РЭН-2025), которая состоится 15-17 октября в ЦВЗ «Манеж» и Гостином дворе.

В рамках РЭН пройдет выставка оборудования и технологий для всех сегментов топливно-энергетического комплекса, где представляются передовые разработки и отечественные аналоги зарубежных решений. Она сочетает деловую программу и демонстрацию технологий, нацелена на продвижение российских инноваций и укрепление позиций отечественных компаний на глобальном рынке.

На стенде № B17 в Гостином дворе «Систэм Электрик» представит ключевые отраслевые продукты брендов Systeme Electric и «Механотроника» с высоким уровнем локализации.

Гости выставки увидят:

RME – комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, которое вновь успешно прошло все необходимые испытания и проверки в рамках аттестации ПАО «Россети». Моноблок производства завода «СЭЗЭМ» (Ленинградская область) набрал более 90 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне его локализации среди всех типов подобных устройств в России.

Воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB производства СЭЗЭМ (Ленинградская область) с первым отечественным блоком управления SystemeLogic X, включенным в Реестр российской промышленной продукции.

Флагманские серии розеток и выключателей ArtGallery, AtlasDesign, Glossa и другие электроустановочные изделия Systeme Electric, выпускаемые на заводе «Потенциал», одном из крупнейших производителей розеток и выключателей в России.

Линейку микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики БМРЗ и регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео разработки и производства НТЦ «Механотроника», включенные в Реестр российской промышленной продукции.

Выставка РЭН-2025 пройдет по адресу: Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор. Стенд «Систэм Электрик» № B17 . Регистрация обязательна.