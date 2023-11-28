Новые цвета для современных интерьеров

Изделия серии Glossa обладают высоким качеством, элегантным французским дизайном, удобны и практичны в использовании за счет немецкого механизма, взятого за основу.

Помимо стандартных розеток и выключателей в серии также представлены информационные розетки, выключатели с подсветкой, светорегуляторы (диммеры), термостаты для теплых полов и розетки со степенью защиты IP44.

Палитра изделий состоит из 14 разных оттенков. Такой набор позволит реализовать любые идеи в оформлении интерьера и подчеркнуть его индивидуальность.

Характеристики серии: