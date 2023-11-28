- Элегантный французский дизайн
- Широкая палитра цветов: 14 разных оттенков
- Телескопический механизм как решение для неровных стен
Изделия серии Glossa обладают высоким качеством, элегантным французским дизайном, удобны и практичны в использовании за счет немецкого механизма, взятого за основу.
Помимо стандартных розеток и выключателей в серии также представлены информационные розетки, выключатели с подсветкой, светорегуляторы (диммеры), термостаты для теплых полов и розетки со степенью защиты IP44.
Палитра изделий состоит из 14 разных оттенков. Такой набор позволит реализовать любые идеи в оформлении интерьера и подчеркнуть его индивидуальность.
- Цвета: белый, бежевый, алюминий, титан, дуб, перламутр, антрацит, шоколад, молочный, фисташковый, баклажановый, платина, графит, сиреневый туман.
- Горизонтальные рамки от 1 до 5 постов и вертикальные рамки от 1 до 4 постов.
- 2 способа установки изделий (скрытый и открытый — с помощью подъёмных коробок) расширяют возможности для бизнеса. Механизм + рамка = 2 индивидуальных референса. Механизм с рамкой в сборе = один индивидуальный референс.
- Все изделия Glossa сертифицированы согласно российским стандартам ГОСТ.
- Удобное подключение проводов: эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей — в два ряда: сверху и снизу.
- Универсальные винты: все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
- Надежные монтажные лапки: плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
- Простота установки многопостовых комбинаций: наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.
- Телескопический механизм: решение для неровных стен: -1 мм для полых стен для всех изделий; +2 мм для кирпичных стен для выключателей.
- Жесткий и прочный суппорт: в конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.
- Прочный металлический суппорт: обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
- Пластиковый механизм: выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов — полиамида и поликарбоната.
- Надежность контактной группы розеток: выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
- Качественный европейский пластик с глянцевой поверхностью: материал PС+ASA, стойкий к УФ-излучению и появлению царапин.
- Монтажные лапки: острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
- Пластиковое основание: токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основаниях выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяет исключить ошибки установки.
- Контактная группа выключателей: выполнена из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивает пожаробезопасность и надежный контакт.
- Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках.
Большой выбор из 35 функций Glossa и 14 различных оттенков создают широкие возможности для применения серии в помещениях различного назначения: как в жилищном, так и гражданском строительстве.
2023 г.
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации