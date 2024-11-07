«Систэм Электрик» покажет новейшие продукты и решения на МФЭС-2024!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, примет участие в Международном форуме Электрические сети (МФЭС), который пройдет 3-5 декабря в МВЦ «Крокус Экспо».

МФЭС ежегодно объединяет специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов власти, специалистов проектного и строительного направления для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.

В этом году на стенде А190 «Систэм Электрик» впервые представит новейшие продукты и решения, в том числе:

Шкаф оперативной блокировки разъединителей (ОБР), разработанный НТЦ «Механотроника».

Типовой шкаф распределения низкого напряжения для блочной комплектной трансформаторной подстанции – обновленное решение с применением оборудования Dekraft или Systeme9.

Регистратор дуговых замыканий Дуга О2 Нео (встроенное исполнение). Серийное устройство стало более компактным и эргономичным по сравнению с образцом, представленным НТЦ «Механотроника» на Инновационном Саммите 2024.

Дуга О2 Нео (навесное исполнение) – устройство стало наиболее компактным в линейке НТЦ «Механотроника».

«Систэм Электрик» также продемонстрирует:

Автоматический воздушный выключатель SystemePact ACB – производство осуществляется на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок (СЭЗЭМ) в рамках стратегии «Систэм Электрик» по локализации производства.

Флагманскую линейку модульных устройств Systeme9 для производственных, жилых и гражданских объектов.

БМРЗ-150 (морское исполнение) – новинка 2024 года впервые представлена на Инновационном Саммите 2024. Сертификат Российского морского реестра судоходства на изделие получен осенью 2024 года.

Вакуумный выключатель SystemePact VCB и автоматический выключатель в литом корпусе SystemePact CCB с обновленным дизайном.

Компактное распределительное устройство RME – производство локализовано на заводе «СЭЗЭМ».

Обновленный конструктив востребованного КРУ SystemeRSF. Сборка производится на «СЭЗЭМ».

Выключатели-разъединители SystemePact SD и SystemePact MSD.

БМРЗ-150-Е и БМРЗ-150.

Реле контроля и изоляции РКИ-МТ.

Новую версию решения WebScadaMT для операционной системы Astra Linux.

Комплексный подход к распределению электроэнергии на основе экосистемы продуктов и решений SystemeOne.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://expoelectroseti.ru/