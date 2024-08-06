«Систэм Электрик» покажет новинки оборудования и разыграет фирменные призы на Слете электриков в Москве

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, примет участие в IV Всероссийском слете электриков, который пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 16 августа. На стенде будут представлены новые модели оборудования и состоится квиз с призами для участников.

На стенде «Систэм Электрик» (павильон №5, зал №3, место №23) можно будет познакомиться с новейшими линейками продукции компании. Среди них – первая дизайнерская серия электроустановочных изделий российского производства ArtGallery, флагманская линейка автоматических выключателей Systeme9 для критически важных объектов, система трековых розеток MultiTrack, системы теплого пола STEP BALANCE и STEP TURBO, а также распределительные коробки прямого монтажа MultiBox и широкий ассортимент оборудования для жилищного и гражданского строительства от Dekraft.

Для участников Слета компания проведет квиз, по результатам которого будут разыграны фирменные призы.

IV Всероссийский cлет электриков – яркое событие в мире электротехники, которое соберет мастеров, предпринимателей, дизайнеров и архитекторов на одной площадке «Экспоцентра». Вход свободный, при этом регистрация обязательна: https://slet.media/electrica

Кроме того, специально для электромонтажников «Систэм Электрик» проводит конкурс года «SEверный характер». Главный приз – участие в поездке в одну из красивейших локаций Русского Севера, где состоится Самый SEверный Форум электромонтажников с командой «Систэм Электрик». Отборочный этап продлится до 10 сентября.

Регистрация и подробности конкурса по ссылке: https://systeme.ru/severnii-kharakter