«Систэм Электрик» получила новые лицензии на конструирование оборудования для АЭС и объектов ядерного топливного цикла

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила две новые лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор): на конструирование оборудования для атомных станций и объектов ядерного топливного цикла.

Таким образом, «Систэм Электрик» на сегодняшний день обладает уже четырьмя лицензиями Ростехнадзора в сфере атомной промышленности. Ранее компанией были получены также лицензии на изготовление оборудования для атомных станций и на оказание услуг эксплуатирующим организациям.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Атомная энергетика требует максимально надежных, качественных и эффективных решений. Поэтому в структуре компании на протяжении многих лет работает выделенная команда специалистов, которая отвечает за взаимодействие с заказчиком в этой области на всех уровнях и координирует вопросы испытаний и сертификации оборудования. Мы активно развиваем наши компетенции и наращиваем портфель предложений, которые будут востребованы при возведении наиболее технологичных энергообъектов

Получению лицензий предшествовала независимая экспертиза возможностей компании в части конструирования оборудования, а также аудит Ростехнадзора. В частности, были проанализированы наличие и соответствие нормам документации и процессов, описывающих учет, хранение, разработку, нормоконтроль конструкторской документации, ведение авторского надзора, проведение метрологической экспертизы, наличие специального ПО и необходимого количества специалистов с профильным образованием в штате компании. Также были проведены проверки знаний сотрудников в области использования атомной энергии.

Кроме того, отдельные лицензии на изготовление оборудования для ядерных установок имеют также входящие в группу компаний «Систэм Электрик» завод «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» и НТЦ «Механотроника».