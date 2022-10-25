«Систэм Электрик» предложит новую платформу управления инженерными системами

Уже к концу 2022 года компания «Систэм Электрик» сможет предложить абсолютно новую платформу управления инженерными системами под собственным брендом на базе российского ПО. Об этом сообщил директор департамента гражданского строительства компании Сергей Барсук, выступая на международном строительном форуме 100+ Techno Build.

Особый акцент в своем выступлении спикер сделал на направлении «энергоэффективность»: компания предоставляет услуги инженерного консалтинга, энергоаудита, экспертизы проектных решений, услуги по тарификации электроэнергии и реализует проекты систем учета энергоресурсов.

«У людей есть запрос на экономию, а у нас есть технические решение для создания таких средств. Энергоэффективность – это не краткосрочный тренд, а стратегический приоритет для компаний, участвующих в разработке и реализации строительных проектов. Мы планируем и дальше развивать это направление для сегментов строительства и промышленности», - сказал он.

Сергей Барсук напомнил, что производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric), была создана в результате продажи российских активов компании Schneider Electric в России. Сейчас в компании трудится более трех тыс. человек.

«У нас 18 офисов в различных регионах России и Беларуси и три завода: это крупнейший завод в России и Европе в Козьмодемьянске (производит розетки и выключатели), заводы в Ленинградской области и Петербурге, два логистических центра и крупнейший в отрасли инженерно-технический центр», - уточнил Сергей Барсук.

Он отметил, что основными продуктовыми направлениями Систэм Электрик являются производство оборудования для распределения среднего и низкого напряжения, источники бесперебойного питания и инфраструктура центров обработки данных, промышленная автоматизация и автоматизация систем зданий и программное обеспечение.

По его словам, после введения санкционного режима в работе компании наблюдались некоторые сложности, однако были найдены поставщики из дружественных стран и отечественные производители. «Сейчас мы вернулись в штатный режим работы и наращиваем мощности», - подчеркнул Сергей Барсук.



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