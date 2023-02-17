«Систэм Электрик» представила комплексное предложение для строительной отрасли на Сибирской строительной неделе

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в выставке «Город Света», которая состоялась в рамках международного форума-выставки в области строительства и дизайна «Сибирская строительная неделя». Одной из главных тем мероприятия стало развитие бизнеса на трансформирующемся рынке электротехники. Выставка «Город Света» проходит 14−17 февраля в Новосибирске.



«Ориентируясь на потребности локального рынка, мы представляем оборудование Systeme Electric для оптимального сегмента и оборудование DEKraft для сегмента медиум. Оборудование Systeme Electric позволяет нам предложить качественное решение для производителей трансформаторных подстанций и конечных клиентов, а также обеспечить надежное электроснабжение объектов энергетики, ЦОД, промышленного и гражданского строительства. Мы рады продемонстрировать наши комплексные системы промышленной автоматизации, а также системы автоматизации и безопасности зданий. Кроме того, на базе оборудования DEKraft мы собираем решения для распределения электроэнергии: от главного распределительного щита до конечного распределения в области гражданского и жилищного строительства», — прокомментировал Вячеслав Рошаль, технический директор по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Систэм Электрик.



В рамках мероприятия эксперты компании приняли участие в серии бизнес-семинаров и практических мастер-классов и представили стенд c новинками для гражданского и жилищного строительства. Систэм Электрик продемонстрировала широкий ассортимент электроустановочных изделий, которые компания производит на заводе «Потенциал» в Республике Марий Эл, например, высокоскоростные USB-розетки для быстрой зарядки современных смартфонов и ноутбуков. На презентации гости выставки также узнали о других новинках, запуск которых запланирован на 2023 год. Дополнительно Систэм Электрик представила широкий спектр

электротехнического и электроустановочного оборудования под брендами Systeme Electric и DEKraft.