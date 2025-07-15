«Систэм Электрик» представила локализованное оборудование на выставке «ЭЭПиР», посвященной работе электросетевого комплекса

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила свое аттестованное и локализованное оборудование на Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» и специализированной выставке «ЭЭПиР».

Мероприятие собрало около 2 тысяч представителей ведущих российских сетевых компаний, включая «Россети», «РусГидро», «Объединенную энергетическую компанию» и «Сетевую компанию» (Татарстан), став важной площадкой обмена опытом для ведущих специалистов отрасли.

«Систэм Электрик» продемонстрировала свое аттестованное и локализованное оборудование для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-35 кВ. Центральное место на стенде заняли элегазовые моноблоки RME, аттестованные ПАО «Россети» и получившие более 90 баллов по критерию российского происхождения продукции. Также были представлены воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB с отечественным блоком управления SystemeLogic X, микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ-150 и регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео (внесены в Реестр российской промышленной продукции). Компания показала и перспективные разработки, такие как КРУЭ SystemeRSF, находящийся в процессе аттестации в ПАО «Россети».

Активное участие в деловой программе мероприятия стало не менее важной частью присутствия «Систэм Электрик». В рамках конференции эксперты компании, среди прочего, предложили ряд практических мероприятий для защиты рынка аттестованного и локализованного оборудования.

Помимо этого, были проведены значимые встречи с лицами, принимающими решения в ключевых филиалах ПАО «Россети», где обсуждались планы по развитию взаимодействия.

Участие в мероприятии подтвердило верное направление стратегии «Систэм Электрик» в части инвестиций в локализацию, качество и безопасность продукции.