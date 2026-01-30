«Систэм Электрик» представила новую систему мониторинга аккумуляторных батарей SystemeBMU

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о расширении ассортимента интеллектуальных решений в области мониторинга и управления энергетическим оборудованием. В портфель компании добавлена новая система комплексного мониторинга аккумуляторных батарей SystemeBMU.

Система обеспечивает высокую точность измерений параметров аккумуляторных батарей, включая внутреннее сопротивление, автоматическую диагностику и своевременное оповещение о неисправностях.

SystemeBMU отличается масштабируемостью и гибкостью, поддерживая мониторинг до 6 линеек и 420 батарей с возможностью адаптации под различные конфигурации объектов. Интеллектуальная балансировка автоматически выравнивает напряжение батарей в режиме плавающего заряда для продления срока службы. Простая интеграция в существующую инфраструктуру обеспечивается поддержкой широкого набора коммуникационных протоколов, включая MODBUS RTU/TCP, SNMP, MQTT и стандарт IEC61850.

Удаленный доступ реализован через встроенный веб-интерфейс с функцией просмотра в реальном времени, истории измерений и аварий. Кроме того, система гарантирует надежность и безопасность благодаря кольцевой архитектуре коммуникации датчикова также наличию резервного питания для непрерывной работы.

SystemeBMU уже доступна для заказа и готова к интеграции в проекты различного масштаба.