«Систэм Электрик» представила реализованные комплексные проекты для ТЭК на конференции по импортозамещению в отрасли

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в ежегодной конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК».

Заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик» Армен Бадалов вместе с представителями Минпромторга России, «Интер РАО», Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), «Газпром нефти», «Росатома» и других ведущих компаний отрасли поучаствовал в главной сессии, посвященной новым атомным и энергетическим технологиям.

Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» Армен Бадалов:

В соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», уровень технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе должен достичь 90% к 2030 году. Это достаточно амбициозная цель, для достижения которой необходимо объединять усилия производителей, заказчиков и государства, чтобы создавать критически важные компоненты и решения в России, при этом часть «железа» можно производить и в дружественных странах

Кроме того, на круглом столе «Лучшие практики технологий и оборудования для нефтегазового машиностроения и электроэнергетики» он рассказал о проектах «Систэм Электрик» с применением широкого спектра продуктов и решений, реализованных на ключевых объектах ТЭК, промышленности, в инфраструктурном строительстве и других отраслях, среди которых преобладают российские разработки с высоким уровнем локализации производства.

В числе таких проектов - поставки продуктов и технологических решений «Систэм Электрик» для надежного электроснабжения основных производственных площадок Иркутского завода полимеров Иркутской нефтяной компании, «Сетевой компании» Татарстана, предприятия «Северстали» и международного терминала аэропорта Хабаровска.