Систэм Электрик представила широкий спектр оборудования для атомной отрасли на международном форуме «АТОМЭКСПО»

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в международном форуме «АТОМЭКСПО». Главными темами мероприятия стали будущее атомной отрасли в России, технологический суверенитет, а также цифровизация и искусственный интеллект в промышленности. Традиционно форум проходил в двух форматах — выставки и деловой программы.



На форуме Систэм Электрик была представлена стендом с широким спектром оборудования под брендами Systeme Electric и Механотроника. Компания подтвердила свое намерение продолжать выпуск продукции для энергетики и атомной промышленности по существующей конструкторской документации и техническим условиям, а также подготовила серию новых запусков для замены европейского оборудования:



· SystemePact ACB — воздушные автоматические выключатели, предназначенные для включений и отключений, защиты от сверхтоков и токов замыкания на землю в распределительных щитах и на объектах с интеллектуальными системами распределения электроэнергии.

· SystemePact M — пускорегулирующая аппаратура, включающая в себя полный спектр компонентов для защиты и управления электродвигателями.

· ProDiag — комплекс для полной диагностики выключателей среднего и низкого напряжения релейной защиты и электронных расцепителей.

· Дуга-О2 — регистратор дуговых замыканий быстродействующей селективной дуговой защиты.

· БМРЗ-150 и БМРЗ-150-Е — компактные блоки микропроцессорной релейной защиты и автоматики различных присоединений напряжением 6−110 кВ.

· ШЭ-МТ-062 — шкаф для выполнения функций быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР), штатного автоматического ввода резерва (АВР), а также возврата к нормальному режиму (ВНР) после АВР или БАВР.



Предлагаемые решения сохранят все необходимые функции и полностью совместимы с программно-технической базой проектов АЭС российского дизайна.



«Систэм Электрик направляет cущественные инвестиции как в модернизацию и наращивание своего российского производства, так и в НИОКР. В рамках программы развития на 2023−2024 годы мы планируем расширять для предприятий атомной энергетики номенклатуру производимых компонентов и оборудования, полностью соответствующих отраслевым стандартам и требованиям по надежности и безопасности», — отметил Армен Бадалов, первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Систэм Электрик.



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