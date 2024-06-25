«Систэм Электрик» представляет: коллекция ArtGallery

Компания «Систэм Электрик» представила в Санкт-Петербурге новую коллекцию ArtGallery – первую дизайнерскую серию, произведённую в России.

Вдохновением для коллекции ArtGallery стали экспозиции произведений классического и современного искусства. Именно поэтому для презентации серии мы выбрали музей «Эрарта» в Санкт-Петербурге и экспериментальный формат – иммерсивное шоу. Гости смогли буквально «услышать, увидеть и почувствовать» ArtGallery

И это чистая правда: дизайнеры и примкнувшие к ним посетители мероприятия, которым пришлось надеть маски, чтобы отрешиться от зрительных впечатлений, при помощи завораживающего баритона погрузились в мир разнообразных, но неизменно привлекательных ассоциаций, связанных с 12 цветами, точнее – их оттенками, от роскошного золотисто-розового (шампань) до строгого графита. Разумеется, все они выбраны не случайно, а потому, что использованы в новой коллекции.

В неё входят выключатели, в том числе с подсветкой, разнообразные розетки, включая USB, и не менее разнообразные рамки. Очень важно, что в ассортименте присутствует адаптер для функции Atlas Design, так что новые приобретения можно без труда совместить с привычной начинкой.

Ценители минимализма останутся довольны: в дизайне действительно нет ничего лишнего, и даже логотип «Систэм Электрик» деликатно размещён на боковых поверхностях изделий. В их основе – квадрат, почерпнутый у Малевича, причём в его первоначальном варианте – с небольшим скруглением углов, придающим рамкам естественную для пластика элегантность. Впрочем, в планах компании наряду с расширением пластиковой линейки, производство рамок из стекла и камня.

Сама презентация была очень наглядной, внятной и, что немаловажно – короткой, а коллекция ArtGallery оказалась к тому же тактильно приятной. Вопросы архитекторы и дизайнеры смогли задать постфактум, в процессе непринуждённого общения.

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