Систэм Электрик представляет монтажные шкафы Uniprom Rack

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет новые монтажные шкафы Uniprom Rack, обладающие высокими техническими характеристиками и эксплуатационными качествами.

Удобная конструкция монтажных шкафов Uniprom Rack обеспечивает совместимость, простоту установки и обслуживания ИТ-оборудования центра обработки данных. Новая серия Uniprom Rack оборудована крышной панелью с монтажными отверстиями для установки аксессуаров и увеличенными кабельными вводами.

Особый каркас шкафа обеспечивает беспрецедентную жесткость конструкции, высокую динамическую (1050 кг) и статическую (1800 кг) нагрузочную способность. Передняя одностворчатая дверь имеет увеличенную площадь перфорации с паттерном 81% и повышенную жесткость, что обеспечивает лёгкую вентиляцию и высокую степень защиты устройств. Легко отделяемое полотно крышной панели оснащено системой усилителей и обеспечивает нагрузочную способность до 60 кг.

«Новая линейка монтажных шкафов Систэм Электрик ориентирована на удобство и безопасность для пользователей. Шкафы Uniprom обеспечены оптимальным набором аксессуаров, что делает инсталляцию в зале центра обработки данных более эргономичной и обеспечивает высокий уровень кастомизации и удобство эксплуатации», – прокомментировал Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынку «ИТ-решения» и сервису.

Монтажные шкафы серии Uniprom поставляются в собранном виде на паллете и готовы к установке сразу после распаковки.

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