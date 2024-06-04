«Систэм Электрик» представляет новинки оборудования для угольной отрасли на выставке «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» в Новокузнецке

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, принимает участие в 32-й международной специализированной выставке технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ», которая проходит в Новокузнецке 4-7 июня 2024 года.

Это единственный в России проект для всех отраслей горнорудной промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий. Выставка открывает компаниям новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса, равно как и оказывает большое влияние на процесс развития угольных предприятий России в рамках используемых технологий подземной добычи угля.

«Систэм Электрик» представляет на стенде официального промышленного партнера по адаптации низковольтных распределительных устройств «МОНТЭЛ», входящего в группу компаний RINECO, оборудование низкого и среднего напряжения, оборудование по автоматизации, а также новые продукты и решения 2024 года. Номер стенда – А3, павильон №3. А с предложением «НТЦ Механотроника» можно ознакомиться на стенде компании «Энергоперспектива» С27 в павильоне №7.

Выставка «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» проходит в городе Новокузнецке по адресу: ул. Автотранспортная, д. 51, выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка». Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.