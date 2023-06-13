«Систэм Электрик» представляет новое цифровое решение для сервисного обслуживания предприятий Systeme Maintenance

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации представляет Systeme Maintenance – цифровую платформу для процессов Технического Обслуживания и Ремонтов предприятий (ТОиР).

«Новое цифровое решение Systeme Maintenance – полностью российская разработка, созданная экспертами «Систэм Электрик» для сервисного обслуживания предприятий любого масштаба и направленности. Цифровая платформа Systeme Maintenance обеспечивает непрерывный контроль критически важного технологического оборудования и информирует о проблеме с оборудованием на стадии ее зарождения», – сказал Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и «Сервис».

Уникальность новой цифровой системы Systeme Maintenance заключается в построении прозрачного процесса ТОиР на предприятии, накоплении и систематизации данных, визуализации и анализе количества и причин отказов оборудования, а также интеграции с ERP и SCADA. Возможности Systeme Maintenance выходят за рамки традиционного ТОиР, позволяя расширить спектр решаемых задач до системы EAM.

Платформа построена на модульном принципе, что позволяет ее масштабировать независимо от типа исследуемого оборудования и систем. Цифровая платформа Systeme Maintenance может быть развернута как локальная версия ПО, так и подписная модель (SaaS). Большое преимущество продукта – это возможность легко настраивать уровень доступа для каждого пользователя.

Модульная структура платформы позволяет проводить расширение системы без влияния на логическую структуру программного обеспечения. Срок развертывания платформы на предприятии составляет не более 3 месяцев. Возможность предиктивной аналитики позволяет предсказать отказ оборудования и предотвратить аварийную ситуацию.

Подробнее ознакомиться с цифровой платформой Systeme Maintenance можно на сайте компании «Систэм Электрик» - https://systeme.ru/software/systeme-maintenance

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