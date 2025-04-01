«Систэм Электрик» представляет обновленную версию сайта бренда Dekraft

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске обновленного сайта бренда Dekraft с удобным интерфейсом и расширенным набором функций.

Dekraft – бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ. Dekraft входит в семейство брендов группы компаний «Систэм Электрик». Продукция бренда производится на 8 заводах, в том числе 5 собственных производственных площадках в Китае и России, и соответствует международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Оборудование Dekraft применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей.

Новый сайт Dekraft разработан с учетом потребностей современных пользователей. Навигация стала интуитивно понятной, что позволяет быстро находить нужную информацию и решать задачи в несколько кликов. Визуальные элементы интерфейса выполнены в фирменной стилистике бренда, а карточки товаров дополнены фотографиями, видеозаписями и 3D-моделями, которые упрощают процесс выбора продукции.

Каталог товаров расширен, а техническая документация устройств доступна для скачивания. После формирования корзины пользователи могут сразу приобрести товары у дистрибьюторов, как частично, так и полностью. Для продукции, снятой с производства, цифровые инструменты автоматически подбирают аналоги, что значительно упрощает процесс выбора и покупки.

Сайт полностью адаптирован для всех устройств, включая смартфоны. Быстрая загрузка страниц обеспечивает мгновенный доступ ко всем разделам и категориям. Для удобства пользователей также доступен онлайн-чат, где можно получить оперативную помощь по любым вопросам.

Работа над улучшением интерфейса сайта ведется непрерывно, что гарантирует актуальность и востребованность представленных на нем функций.