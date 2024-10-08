«Систэм Электрик» представляет оборудование для судостроительной отрасли на Offshore Marintec Russia 2024

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет свое оборудование на международной выставке-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2024 (OMR 2024).

На объединенном стенде предприятий Ленинградской области «Систэм Элекрик» демонстрирует оборудование, которое уже отмечено сертификатом Российского морского регистра судоходства или по которому запланирована соответствующая сертификация:

Микропроцессорный блок релейной защиты БМРЗ-150

Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О

Преобразователь частоты SystemeVar STV630

Автоматический выключатель в литом корпусе SystemePact CCB

Автоматический выключатель защиты двигателя SystemePact GM2L

Контактор SystemePact M

Кнопки SB4 из линейки SystemeSig

Автоматический выключатель SystemePact ACB

Российским морским регистром судоходства сертифицируется продукция, которая будет применяться на морских судах, морских стационарных платформах, плавучих буровых установках, кораблях с атомной энергетической установкой (ледоколах), танкерах, рыболовецких судах, доках и верфях.

НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик») выпускает терминалы БМРЗ и регистраторы ДУГА для судовых энергосистем в специальном морском исполнении. Они, в том числе, обладают повышенной стойкостью к воздействиям окружающей среды, а в дизайне использованы фирменные цвета «Систэм Электрик» и НТЦ «Механотроника», сочетание которых отсылает к морской тематике.

Форум OMR 2024 проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» в рамках Петербургского международного газового форума 8-11 октября в Санкт-Петербурге. Посетить выставку.