«Систэм Электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club для партнеров и заказчиков.

Сервис регистрации продуктов Systeme Club дает дополнительные преимущества при использовании оборудования «Систэм Электрик» – специальные условия на расширенную гарантию, консультационные услуги и экспертную техническую поддержку.

Простая и интуитивно понятная регистрация продукта поможет быстрее узнавать о доступных обновлениях, получать расширенную информацию по аксессуарному ряду и специальным сервисам «Систэм Электрик» для повышения эффективности эксплуатации оборудования.

Компания «Систэм Электрик» оказывает комплексную сервисную поддержку на всех этапах жизненного цикла оборудования, включая планирование, установку, эксплуатацию, оптимизацию, модернизацию и утилизацию. «Систэм Электрик» располагает одним из крупнейших инженерно-сервисных центров, специалисты которого накопили обширный опыт в различных областях. Более 150 экспертов, сервисных инженеров и тренеров консультируют заказчиков в круглосуточном режиме на всей территории СНГ.

При регистрации продукта до 31 декабря 2023 года заказчики получат гарантированный приз от «Систэм Электрик».