Систэм Электрик представляет устройства для автоматизации инженерных систем зданий

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет линейку SystemeHD: программируемые BACnet-контроллеры SystemeHD и подключаемые к ним модули расширения. Устройства предназначены для работы в составе системы BMS совместно с системой диспетчеризации Systeme Platform.
Новая линейка разработана для автоматизации инженерных систем зданий, в частности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). Возможности программирования позволяют применять контроллеры в различных конфигурациях приточно-вытяжных установок, тепловых пунктов, зонального регулирования и для других задач ОВКВ.
«Устройства SystemeHD дополняют наше комплексное решение для управления зданиями. Контроллеры и модули полностью соответствуют отраслевым стандартам и требованиям к надежности работы и безопасности. Интеграция с современным отечественным ПО для диспетчеризации и наличие разнообразных портов для подключения периферийных устройств позволят инженерам создать автоматизированную систему с широкими возможностями кастомизации», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».
Контроллеры работают под управлением системы диспетчеризации Systeme Platform и подключаются по высокоскоростному интерфейсу Ethernet с передачей данных по протоколу BACnet IP. Специализированный инструмент для программирования контроллеров позволяет легко и удобно создавать и настраивать необходимые алгоритмы автоматизации.
Устройства SystemeHD оснащены дискретными аналоговыми входами и выходами, число которых может быть увеличено при помощи локальных или удаленных модулей расширения. Благодаря портам RS-485 с поддержкой протоколов BACnet MS/TP и Modbus RTU, к устройствам SystemeHD можно подключить датчики с протоколом Modbus, комнатные цифровые термостаты, панели человеко-машинного интерфейса и преобразователи частоты. В линейке также доступны модели с двумя портами Ethernet, что делает возможным построение частной выделенной сети автоматизации.
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Систэм Электрик представляет устройства для автоматизации инженерных систем зданий
Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет линейку SystemeHD: программируемые BACnet-контроллеры SystemeHD и подключаемые к ним модули расширения. Устройства предназначены для работы в составе системы BMS совместно с системой диспетчеризации Systeme Platform.