«Систэм Электрик» приглашает на ЭЛЕКТРО-2025!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает на международную выставку «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – ЭЛЕКТРО, которая в этом году пройдет в 33-й раз 1-4 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр».

ЭЛЕКТРО – это масштабная коммуникативная платформа, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации.

«Систэм Электрик», приглашает всех экспертов отрасли на свой стенд № 21D50 в зале 1 на втором уровне. Помимо разнообразия продуктов и решений, гостей стенда ждет увлекательный квиз с фирменными призами!

Гости экспозиции смогут выбрать свой стиль, ответив на вопрос «Какой ты выключатель?». Интерактивная часть стенда, оформленная в виде современной гостиной, продемонстрирует многочисленные возможности готовящейся к выходу подсерии умных устройств AtlasDesign Smart, созданной совместно с компанией SberDevices. Победитель премии «Лучший промышленный дизайн России» – серия ArtGallery – будет представлена в виде инсталляции из выключателей «Сын человеческий», а новинку 2025 года – «воздушные», округлые рамками AtlasDesign Air – разместят на картине с отсылками к работам великих художников.

Кроме того, посетители выставки увидят:

ещё одного лауреата «Лучшего промышленного дизайна» – серию Basilica;

различные стили популярной линейки AtlasDesign;

трековые розетки MultiTrack;

монтажные и распределительные коробки MutliBox;

электромонтажные материалы MultiSet;

теплые полы STEP BALANCE и STEP TURBO.

преобразователь частоты SystemeVar Hertz с пожарным режимом, который может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами;

программируемые логические контроллеры SystemePLC S172​;

устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP55;

автоматический воздушный выключатель SystemePact ACB – производство осуществляется на предприятии СЭЗЭМ в рамках стратегии «Систэм Электрик» по локализации производства.

автоматический выключатель в литом корпусе SystemePact CCB с обновленным дизайном.

выключатели-разъединители SystemePact SD;

широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M;

низковольтное комплектное устройство SystemeBlock на токи до 6300А для распределения питания;

магистральный и распределительный шинопровод SystemeLine;

устройства компенсации реактивной мощности SystemeSet;

серии модульного оборудования City9 Set и флагманскую линейку Systeme9, созданную на базе 10 кА для промышленной платформы;

комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей;

российское ПО для автоматизации и диспетчеризации систем промышленных и гражданских объектов бренда Systeme Soft.

ЭЛЕКТРО-2025 пройдет в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2. Стенд «Систэм Электрик» № 21D50, зал 1, уровень 2.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://www.elektro-expo.ru/