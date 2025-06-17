«Систэм Электрик» приглашает на конференцию «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» и техническая выставка «ЭЭПиР» в этом году пройдут в Москве 1-3 июля на площадке Конгресс-центра ЦМТ.

Среди участников мероприятия — технические руководители электросетевых компаний, представители отраслевых ведомств, электроэнергетических компаний зарубежных стран, территориальных сетевых организаций, электросетевых подразделений нефтегазового комплекса, профильных учреждений и вузов.

Российская компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех экспертов отрасли на свой стенд № 2P10 оценить разнообразие продуктов с высоким уровнем локализации, уже установленных на объектах заказчиков и завоевавших их доверие, а также новинки, созданные в соответствии с запросами отечественного рынка.

Гости выставки увидят:

RME – компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, которое недавно вновь успешно прошло все необходимые испытания и проверки в рамках аттестации ПАО «Россети». Моноблок производства завода «СЭЗЭМ» (Ленинградская область) набрал более 90 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне его локализации среди всех типов подобных устройств в России.

SystemeRSF – комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией производства завода «СЭЗЭМ».

Воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB с отечественным блоком управления, включенным в Реестр российской промышленной продукции.

Микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ-150 и регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео от бренда «Механотроника», включенные в Реестр российской промышленной продукции.

Воздушный автоматический выключатель бренда Dekraft серии ВА-730.

Модули быстрой замены Sepam на базе БМРЗ-150, позволяющие осуществить модернизацию оборудования за минимально возможное время без простоев оборудования.

Кроме того, директор по работе с ключевыми клиентами «Систэм Электрик» Алексей Павлов в рамках деловой программы расскажет о применении аттестованного отечественного оборудования как способа повышения надежности электроснабжения и снижения эксплуатационных затрат.

Конференция пройдет в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 4, Конгресс-центр Центра международной торговли Москвы. Стенд «Систэм Электрик» № 2P10.

Информацию об условиях посещения и регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия: https://reg.event.eepir.ru/

До встречи на конференции и выставке!