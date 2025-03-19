«Систэм Электрик» приглашает на MosBuild-2025!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает на юбилейную 30-ю международную строительно-интерьерную выставку MosBuild пройдет 1-4 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

MosBuild — одно из крупнейших в России и странах СНГ событий в сфере строительства, ремонта, архитектуры и дизайна интерьера.

«Систэм Электрик» представит на выставке стенд, вдохновением для создания которого стали работы великих художников. Стенд A3015 расположится в первом зале первого павильона.

Гости экспозиции смогут выбрать свой стиль, ответив на вопрос «Какой ты выключатель?». Компания покажет две коллекции электроустановочных изделий, получившие премию «Лучший промышленный дизайн России», — ArtGallery и Basilica, различные варианты серии AtlasDesign, одной из наиболее популярных на отечественном рынке, в том числе готовящуюся к выходу подсерию умных устройств AtlasDesign Smart, результат работы двух команд «Систэм Электрик» и SberDevices, новый дизайн рамок AtlasDesign Air, который создает иллюзию парения, AtlasDesign Art – изделия с прозрачными накладками, позволяющие создать свой уникальный стиль, рамки AtlasDesign Antique, которые превосходно вписываются в изысканный классический интерьер, системы трековых розеток MultiTrack (теперь и в белом цвете), а также модульное оборудование City9 Set и распределительные щитки City9 Box.

Кроме того, у гостей будет возможность принять участие в насыщенной деловой программе MosBuild, обсудить с представителями «Систэм Электрик» дальнейшее сотрудничество и обменяться опытом решения бизнес-задач.

MosBuild 2025 состоится в офлайн-формате по адресу: Московская область, Красногорск, Международная улица, 16, МВЦ «Крокус Экспо». Стенд «Систэм Электрик» № A3015, зал 1, павильон 1.