«Систэм Электрик» приглашает на НЕФТЕГАЗ-2025!

Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – НЕФТЕГАЗ-2025 пройдет 14-17 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в павильонах №1, 2, 5, 8.

НЕФТЕГАЗ проводится с 1978 года и входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Выставка проходит ежегодно вместе с Евразийским нефтегазовым форумом.

Российская компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех профессионалов ТЭК на свой стенд № 83B10 в павильоне 8.3. Гости выставки увидят основные продукты и решения, а также новинки, соответствующие актуальным требованиям отрасли от брендов Systeme Electric, «Механотроника», Dekraft и Systeme Soft.

На стенде будут представлены:

воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB – производство на предприятии «СЭЗЭМ» в рамках стратегии «Систэм Электрик» по локализации производства;

компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией Systeme RME – производство локализовано на предприятии «СЭЗЭМ»;

комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией Systeme RSF – производство локализовано на предприятии «СЭЗЭМ»;

комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией Systeme MVnex – производство осуществляется на предприятии «СЭЗЭМ»;

флагманская линейка модульного оборудования Systeme9, созданная на базе промышленной платформы с рабочей отключающей способностью 10 кА;

НКУ модульной конструкции с выкатными элементами и возможностью горячей замены со сборными шинами до 7300 А, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на объектах промышленности и критической инфраструктуры - SystemeGear;

широкая гамма пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M;

активный фильтр гармоник SystemeSine;

компоненты устройств компенсации реактивной мощности SystemeSet;

от бренда «Механотроника» будут демонстрироваться микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ-150 и БМРЗ -150-Е, регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео, система распределенного ввода-вывода БМРЗ-УРП, реле контроля изоляции РКИ-МТ, шкаф быстродействующего автоматического ввода резерва ШЭ-МТ-062 (ШБАВР), шкаф оперативной блокировки разъединителей ШЭ-МТ-134 (ШОБР), российский программный комплекс для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом подстанции WebScadaMT, демонстрационный программно-технический комплекс Цифровой двойник.

Гости выставки также увидят:

SystemeVar STV630 – преобразователи частоты, специально разработанные для насосных и вентиляторных применений. Отличительная особенность – способность работать в самых суровых условиях (низкие температуры/агрессивные среды), оказывая минимальное воздействие на окружающее оборудование.

SystemeVar 900 – высокопроизводительная серия преобразователей частоты для любых задач, в различных исполнениях и модификациях. Богатый выбор протоколов связи, плат обратной связи и карт расширения входов-выходов.

SystemeSig – устройства управления и сигнализации, имеющие степень защиты IP66 и способные работать в самых суровых условиях с температурным диапазоном от -55 до +70 °С.

SystemeGutr, промышленный модульный ИБП, предназначенный для применения в топливно-энергетическом комплексе;

однофазные источники бесперебойного питания Smart-Save Online SRT с уникальными техническими характеристиками, а также монтажные конструктивы для IT-оборудования серии Uniprom Rack;

комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов энергетической и нефтегазовой отраслей;

российское ПО SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых автоматизированных систем управления и диспетчеризации промышленных и гражданских объектов любой сложности бренда Systeme Soft.

НЕФТЕГАЗ-2025 пройдет в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», павильоны №1, 2, 5, 8. Стенд «Систэм Электрик» № 83B10, павильон 8.3.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://www.neftegaz-expo.ru/