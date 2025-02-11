«Систэм Электрик» приглашает на выставку ARTDOM 2025!

Международная выставка мебели, интерьерных решений и искусства ARTDOM состоится 20-22 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в павильоне №2.

ARTDOM – это одно из ключевых событий интерьерной моды, которое собирает мировые и локальные бренды мебели, лидеров и профессионалов индустрии дизайна.

Компания «Систэм Электрик», двукратный лауреат премии «Лучший промышленный дизайн России» участвует в мероприятии и приглашает экспертов отрасли посетить стенд № 5.E-506 в зале 5. Здесь будут представлены ключевые серии розеток и выключателей, созданных в России,

«Систэм Электрик» покажет две премированные коллекции: ArtGallery и впервые Basilica. ArtGallery, вдохновленная картиной Казимира Малевича «Черный квадрат», отличается тонкими и стильными рамками, гармонично сочетающимися с широкими клавишами и механизмами.

Basilica, воплощающая принципы архитектуры Древнего Рима, выполнена из керамики и пластика, оснащена надежным механизмом и имеет необычный ретро-стиль. ARTDOM станет первой площадкой, гости которой смогут увидеть Basilica вживую.

«Систэм Электрик» также продемонстрирует различные вариации серии AtlasDesign, одной из наиболее популярных на отечественном рынке. Среди новых цветов – «аквамарин», «песочный», «лотос» и «базальт». Будет демонстрироваться новая подсерия AtlasDesign Smart – первые умные устройства Systeme Electric.

Гости выставки увидят новый дизайн рамок AtlasDesign Air, который создает иллюзию парения, AtlasDesign Art – изделия с прозрачными крышками, позволяющие создать свой уникальный стиль, рамки AtlasDesign Antique, которые превосходно вписываются в изысканный классический интерьер, а также системы трековых розеток MultiTrack, теперь и в белом цвете.

ARTDOM пройдет в офлайн-формате по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20. Павильон 2, стенд «Систэм Электрик» № 5.E-506 в зале 5.

Станция метро «Мякинино» на территории «Крокус Сити». Парковка: автомобиль можно бесплатно припарковать на улице перед «Крокус Экспо». Бесплатная парковка на 4-м этаже «Крокус Экспо»: после съезда со МКАД, двигайтесь вдоль реки, затем заезжайте по ближайшему пандусу.

Официальный сайт мероприятия: https://artdom-design.ru/

Не пропустите возможность увидеть новые серии розеток и выключателей Systeme Electric на выставке ARTDOM 2025!