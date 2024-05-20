«Систэм Электрик» приглашает профессионалов отрасли на международную выставку ЭЛЕКТРО-2024!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступает Генеральным спонсором выставки «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – ЭЛЕКТРО, которая в этом году пройдет в 32 раз 4-7 июня на площадке ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в павильоне №2.

ЭЛЕКТРО – это ключевое событие мирового уровня, объединяющее профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации. Международная выставка ЭЛЕКТРО проводится с 1972 года и является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ в электротехнической индустрии.

Стенд «Систэм Электрик» № 21D40 расположится в зале 1 павильона №2. Здесь будут представлены основные продукты и решения брендов Systeme Electric, Dekraft, «Механотроника» и Systeme Soft, а также новинки, разработанные в соответствии с актуальными запросами заказчиков, которые впервые были представлены на Инновационном Саммите «Систэм Электрик» 2024.

Кроме того, представители «Систэм Электрик» выступят на сессиях деловой программы ЭЛЕКТРО-2024:

4 июня в 14:30 В панельной дискуссии «Инвестиции: как и на что привлекать средства для развития электротехнического производства» примут участие Директор департамента маркетинга Управления по рынку «Электроустановочные изделия» Нина Кузнецова и руководитель отдела продуктового маркетинга направления «Энергетика» Дмитрий Шведов.

5 июня в 12:50 На интерактивной сессии «Автоматизация предприятий, зданий, сооружений: энергоэффективность, и оптимизация энергозатрат» менеджер по развитию бизнеса Сергей Акименко представит комплексные решения «Систэм Электрик» для автоматизации и диспетчеризации зданий.

5 июня с 11:00 до 13:00 На собственной сессии эксперты «Систэм Электрик» в деталях расскажут о новейших продуктах - флагманской серии модульного оборудования Systeme9, нагревательных матах STEP BALANCE и STEP TURBO, которые впервые появились в ассортименте Systeme Electric, электроустановочных изделиях, в частности о новой дизайнерской серии ArtGallery, последнем поколении воздушных выключателей SystemePact ACB, новинках автоматизации для ОВиК, в том числе преобразователях частоты SystemeVar Hertz, предложении бренда Dekraft.

ЭЛЕКТРО-2024 пройдет в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, стенд «Систэм Электрик» № 21D40.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

Официальный сайт мероприятия: https://www.elektro-expo.ru/